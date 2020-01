Hoekstra treft juiste toon bij gedupeerden toeslagenaffaire

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft woensdagmiddag een bij tijd en wijle „emotioneel gesprek” gehad met veertien gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. De slachtoffers verklaarden het gevoel te hebben eindelijk gehoord te worden.

Met het gesprek wil het kabinet volgens de bewindsman laten zien dat het menens is om de zaak op te lossen. In de aanpak van fraudebestrijding bij kinderopvangtoeslagen schoot de Belastingdienst volledig door. Mogelijk duizenden mensen zijn hierdoor gedupeerd. „Het schaamrood staat je soms op de kaken”, zei Hoekstra.

Ouders bleven jaren ongehoord in de kwestie. „Ik heb nu het gevoel dat we wel serieus worden genomen”, zei Angela Sanches (40) uit Rotterdam na afloop. Zij zit met een schuld van in totaal 100.000 euro door de affaire. „Ik hoop dat er een eind aan komt en dat ik weer een normaal leven kan gaan leiden.”

Het zal zeker nog dit jaar duren om alle zaken op te lossen. De commissie-Donner komt eind deze maand met een nieuw rapport over de zaak. Dan wordt onder meer duidelijk om hoeveel gevallen het gaat. Hoekstra is verantwoordelijk voor de fiscus sinds zijn staatssecretaris Menno Snel vorige maand om de affaire aftrad.

Zorgvuldigheid voorop

Dinsdag moest Hoekstra melden dat 22 gedupeerde ouders hun dossiers niet krijgen zoals beloofd. „Dat uitstel was ongelukkig.” Zorg- vuldigheid in deze zaak staat voorop en dat kost meer tijd, zei hij.

„Het was een heel menselijk gesprek”, aldus voorzitter Gjalt Jellesma van belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK. Hij snapt dat het nog lang duurt om het af te ronden. De fiscus kamp met een capaciteitstekort en het is een „gigantische klus.” Hij hoopt wel dat de Belastingdienst alle vorderingen stopzet van mensen die getroffen zijn door de affaire. „Sommige mensen balanceren op het randje.”