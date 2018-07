Hoekse Lijn Rotterdam blijft hoofdpijndossier

De aanleg van de Hoekse Lijn blijft een hoofdpijndossier voor de gemeente Rotterdam. Zo blijken er nu weer vreemde storingen bij bruggen op het tracé te zijn. Ook zijn er problemen met de spoorbeveilingssoftware en is er gedoe over de documentatie van de metrolijn die Schiedam met de badplaats Hoek van Holland verbindt.

Dat schrijft de gemeente Rotterdam in een voortgangsrapportage over de Hoekse Lijn. Daarnaast kampt de lijn ook met pech. Zo reed er eind juni een vuilniswagen een deel van de bovenleiding kapot. Dat herstel levert ook vertraging op. Toch gaat Rotterdam ervan uit dat er snel gestart kan worden met testritten en dat de Hoekse Llijn eind 2018 opengaat.

De nieuwe lijn had in september 2017 gereed moeten zijn. De lijn kost 462 miljoen euro, 90 miljoen duurder dan begroot. De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg stapte op vanwege de problemen en kostenoverschrijdingen.

In 2019 wordt de lijn doorgetrokken naar het strand. Dat deel wordt in de eerste helft van 2021 in gebruik genomen.