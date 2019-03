Hoeksche Waard zonder burgemeester

Hij staat al in de geschiedenisboeken als de eerste (waarnemend) burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Hoeksche Waard. De kans is echter groot dat hij ook in de annalen komt als de kortst functionerende burgemeester van het gebied.

Slechts tien weken is Peter van der Velden (63) in functie op het eiland, maar hij stopt ermee, liet hij deze week eerst het college en later de gemeenteraad weten. „Met tegenstrijdige gevoelens en pijn in het hart heb ik de commissaris van de Koning Smit gemeld dat ik vanwege mijn gezondheid mijn functie als waarnemend burgemeester neer moet leggen. Na overleg met de commissaris is besloten dit plaats te laten vinden met ingang van 1 april 2019”, aldus Van der Velden.

Het was de bedoeling dat Van der Velden, die al eerder burgemeester van fusiegemeenten elders was, waarnemer zou zijn tot er een kroonbenoemde burgemeester is. Dat was voorzien voor de tweede helft van dit jaar. Op medisch advies is hij nu genoodzaakt te stoppen. Van der Velden: „De intensieve werkzaamheden van het burgemeesterschap hebben negatieve impact op de regulatie van mijn diabetes. Ik kan deze signalen niet langer negeren voor mijn gezondheid in de toekomst. Daarom ben ik genoodzaakt dit besluit te nemen.”

Onder de wethouders en raadsleden is er begrip en waardering. In een reactie zegt het college: „We weten hoe graag hij hier is en hoe gedreven hij is om zich in te zetten voor de Hoeksche Waard. Juist daarom vinden we het moedig dat hij dit besluit heeft genomen. De samenwerking is helaas van korte duur, maar toch heeft Peter van der Velden ons met zijn ruime ervaring, grote netwerk en fijne persoonlijkheid goed op weg geholpen.”

De gemeente ontstond op 1 januari door fusie van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De PvdA’er Van der Velden was achtereenvolgens burgemeester van Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda en in 2017 waarnemend burgemeester van Dordrecht.