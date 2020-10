Hoeksche Waard houdt 12 koopzondagen

Het huidige koopzondagenbeleid van de gemeente Hoeksche Waard blijft naar verwachting vrijwel ongewijzigd. Dat betekent dat in een deel van de gemeente de winkels op twaalf zondagen open mogen.

Dat blijkt uit een voorstel van het college van B en W. De gemeente ontstond op 1 januari 2019 door een fusie van Oud-Beijerland, Binnenmaas, Korendijk, Strijen en Cromstrijen. Tot nu toe werden de winkeltijden uit de oude gemeenten gehandhaafd. De fusiegemeente was verplicht om binnen twee jaar een nieuwe winkeltijdenverordening te maken.

In de voormalige gemeente Oud-Beijerland mogen alle winkels, inclusief supermarkten, twaalf zondagen per jaar open. In het voormalige Binnenmaas moeten de supermarkten dicht blijven, maar mogen andere winkels op twaalf zondagen open. Daar wordt in de praktijk echter vrijwel geen gebruik van gemaakt. In de vroegere gemeenten Korendijk, Strijen en Cromstrijen zijn alle winkels op zondag dicht.

Het college van B en W stelt nu voor om het huidige beleid voort te zetten. Wel is het voorstel dat winkels op feestdagen open mogen, behalve wanneer ze op zondag vallen. Op Eerste Kerstdag moeten de winkels dicht blijven.

SGP-fractievoorzitter Adriaan van der Wulp zegt dankbaar te zijn met het voorstel. Het liefst had hij gezien dat alle winkels op zondag dicht blijven, maar hij is blij dat er wat betreft de zondagen geen verruiming komt ten opzichte van de huidige situatie.

De raadsfracties bespreken het collegevoorstel op 3 november tijdens een oordeelsvormende vergadering. Een week later volgt de stemming in de gemeenteraadsvergadering. Van der Wulp verwacht dat de lokale partijen zich aan het coalitieakkoord houden waarin staat dat het aantal koopzondagen niet wordt verruimd. Van de 37 zetels in de gemeenteraad worden er 16 ingenomen door christelijke partijen. Het CDA heeft 8 zetels, de ChristenUnie 2 en de SGP 6. Alledrie de partijen zitten in het college.