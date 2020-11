Hoeksche Waard blijft bij twaalf koopzondagen

Hoeksche Waard houdt vast aan het huidige koopzondagenbeleid waarbij in enkele plaatsen de winkels soms open mogen. Dat is dinsdag beslist.

In de meeste dorpen binnen de gemeente Hoeksche Waard blijven de winkels op zondag dicht, zo besliste de gemeenteraad dinsdag. In de voormalige gemeenten Oud-Beijerland en Binnenmaas blijven twaalf koopzondagen, waarbij in het vroegere Binnenmaas de supermarkten dicht blijven. Met deze regeling houdt Hoeksche Waard vast aan het beleid van de vijf gemeenten waaruit Hoeksche Waard op 1 januari 2019 ontstond.

De voltallige oppositie wil dat winkels elke zondag open kunnen gaan. „Dat past niet bij het karakter van de Hoeksche Waard”, vond Alma Vervelde-Tuk van de ChristenUnie. Lokalen Hoeksche Waard sloot zich daar bij aan. Het CDA pleitte voor bescherming van kleine winkeliers. Dat argument had ook Adriaan van der Wulp (SGP). „Ondernemers snakken naar een dag rust.” De christelijke partijen hebben 16 van de 37 zetels. De verwachting is dat de zondagsopenstelling na de verkiezingen in 2022 weer op de agenda staat.