Hoekman nieuwe directeur De Swaef

C. J. Hoekman uit Krimpen aan den IJssel wordt directeur van beroepencollege De Swaef, de vmbo-locatie van het Wartburg College in Rotterdam-Zuid. Dat heeft de school donderdag meegedeeld.

Hoekman volgt ing. J. G. den Besten op, die in 2014 de plaats innam van ing. J. J. van Dam. Hoekman is op De Swaef momenteel adjunct-directeur onderbouw. Hij behoort tot de Gereformeerde Gemeenten en is bestuurslid van de stichting Limena, waarvan de drie schippersinternaten op reformatorische grondslag uitgaan.