Hoek van Holland kampt al week met stofoverlast

Inwoners van Hoek van Holland hebben al een week overlast door stof. Er wordt de laatste dagen melding gemaakt van zwart stof, meldt de DCMR Milieudienst Rijnmond. Eerder werden ook metaalkleurige stofdeeltjes aangetroffen. Tot nu toe zijn 400 meldingen bij de dienst binnengekomen.

De milieudienst zegt in Hoek van Holland en het havengebied onderzoek en visuele waarnemingen te doen om de mogelijke bron van de overlast op te sporen.

Eerder werd al bij twee bedrijven gekeken of die de bron zijn, maar door de harde wind was het lastig met zekerheid te zeggen waar het stof vandaan kwam. Nog altijd is de bron niet vastgesteld.

Zaterdag kwamen er 90 overlastmeldingen binnen, toen waren er ook meldingen uit het nabijgelegen ’s-Gravenzande. Zondag staat de teller voorlopig op 28 klachten, alle uit Hoek van Holland. De overlast is vorige week zondag begonnen en sindsdien komen er bijna dagelijkse nieuwe klachten binnen.

Begin juni waren er ook al twintig meldingen over zwart stof.