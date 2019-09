Hoedjes en jurken met insecten en zeewier

Prinsjesdag is niet alleen de dag van de troonrede, voor veel politici is het ook een dag voor een kledingstatement.

Vice-premier Hugo de Jonge droeg speciaal voor hem gemaakte ‘Maas-schoenen’ door een kunstenares met een beperking. „Ik ben trots dat ik op deze #Prinsjesdag schoenen met het ontwerp van kunstenares Livia Dencher mag dragen. Want iemand als Livia is meer dan haar beperking”, twitterde hij.

Veel vrouwelijke politici droegen weer een opvallend hoedje maar sommige dames gingen deze keer een stapje verder. Zo droeg Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) een jurk waarop insecten waren geborduurd. Rond haar middel de tekst ‘alle beestjes helpen’. „Dit jaar kom ik op voor de allerkleinsten van onze planeet: insecten. De insectenpopulatie is meer dan gehalveerd. Wij mensen vormen 0,01 procent van het leven op aarde. Toch gaat de #troonrede nauwelijks over die 99,99 procent. Zonder insecten geen voedsel”, zegt ze op Twitter.

Minister van Defensie Ank Bijleveld viel op door haar outfit van oude legerkleding. Ze wil op die manier stilstaan bij 75 jaar bevrijding. „We staan stil bij de bevrijders van toen, maar ook bij de militairen die sindsdien voor onze vrede en veiligheid helpen zorgen. De outfit is een eerbetoon aan hen. Het is ook een statement om te laten zien hoe Defensie zich inzet voor hergebruik van oud-defensietextiel en duurzaamheid in het algemeen.”

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber maakte haar opwachting in een ‘zeewierpak’. „Kleding van Nederlandse bodem en uit de Nederlandse zee. Duurzaam in materiaal en ontwerp: de kimono wordt in Japan overgedragen van generatie op generatie.” Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer vielen op doordat ze zich lieten stylen door talentvolle, jonge kappers en schoonheidsspecialisten uit het mbo.