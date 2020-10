Hoe verstandig is volledige lockdown?

Laat Nederland vier weken in volledige lockdown gaan. Liefst per direct. Daarvoor pleit het Red Team, een groep experts die gevraagd en ongevraagd advies geven. Verstandig?

Sluit de scholen, zet vaker sneltesten in, leer van landen waar het goed gaat en besluit zo snel mogelijk tot een volledige lockdown om erger te voorkomen. Snelle en krachtige acties. Dat adviseert het Red Team donderdag in een rapport.

Het kabinet kiest nu telkens voor maatregelen die de maatschappij zo min mogelijk ontwrichten maar het virus als met een mokerslag „zo hard mogelijk treffen”, in de woorden van minister Hugo De Jonge. Klinkt goed toch? Het Red Team vindt van niet. Een „risicovolle koorddans” noemt de groep onafhankelijke deskundigen het. Neem liever een voorbeeld aan Israël, dat op 18 september in volledige lockdown ging. Of kijk naar Duitsland en Denemarken, waar het beleid erop gericht is het virus zoveel mogelijk in te dammen. Dat lukt alleen als de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek op orde is. Regel dat dus.

Pompend remmen

Tegenover RTL zet Wim Schellekens, oud-inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en lid van het Red Team, uiteen hoe de tijdelijke maatregelen er volgens hem uit moeten zien. Laat mensen nog meer thuiswerken. Houd alleen winkels open die voorzien in eerste levensbehoeften, zoals supermarkten en apotheken. En zet iedereen die Nederland binnenreist een tijdje in quarantaine.

Prof. Rosendaal, epidemioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum, vindt een korte en krachtige lockdown geen gek idee. Zelf heeft hij ook een strenge lockdown voorgesteld. „Pompend remmen” noemt hij het. De teugels straks aantrekken en loslaten als het goed gaat.

Tegelijkertijd wijst hij ook op de sociaal-maatschappelijke maatregelen. „Kijk bijvoorbeeld naar het hoger onderwijs. Psychologen op universiteiten lopen over van studenten met psychische klachten. Het kabinet moet niet alleen oog hebben voor hoe het virus eronder te krijgen.”

Het verbaast Rosendaal dat het Red Team juist op dit moment met nieuwe adviezen komt. „Ze zijn daarmee veel te vroeg. De effecten van de maatregelen die vorige week zijn gekomen, zie je op zijn vroegst halverwege volgende week pas terug in de cijfers. Het Red Team weet dat ook. Laten ze zich bij de genomen maatregelen neerleggen, in plaats van er over te morren.”

Rosendaal verwacht niet dat het kabinet volgende week besluit tot een volledige lockdown. „Dan is het nog te vroeg om het effect van de maatregelen te beoordelen. Het effect op ziekenhuisopnames, een nog betere indicator, zie je pas na drie weken.”

Ook zouden de huidige adviezen al meer dan voldoende moeten zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zegt de epidemioloog, mits mensen zich aan de regels houden. „Dan waren de nieuwe maatregelen niet eens nodig geweest.”