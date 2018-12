Hoe het Hoornbeeck College voor de tiende keer het beste roc werd

Voor de tiende keer op rij mag het Hoornbeeck College zich het beste roc van Nederland noemen. Dat bleek maandag uit de Keuzegids MBO 2019. Hoe krijgt de reformatorische mbo-school dat voor elkaar? Vijf vragen en antwoorden.

Wat is de Keuzegids?

De Keuzegids noemt zich „de enige onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt.” Een redactie, die ook soortgelijke ranglijsten maakt voor het hbo en universiteiten, doet onafhankelijk onderzoek, zonder geld van bedrijven, instellingen of de overheid.

Hoe maakt de gids deze lijst van beste mbo-scholen?

Door allerlei cijfers naast elkaar te leggen. Hoe snel halen studenten hun diploma? Hoeveel procent valt uit in het eerste jaar, hoeveel slaagt binnen vier jaar en hoeveel heeft betaald werk? Wat zegt de inspectie over de school?

Ook het oordeel van studenten weegt mee. De Keuzegids selecteert daarvoor vragen uit de JOB-monitor, een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder mbo’ers. Bijvoorbeeld: hoe nuttig, uitdagend, afwisselend zijn de lessen? Heb je goed contact met de docenten, zijn ze bereikbaar? Weet je op tijd dat er een toets is en waar die over gaat? Hoe is de sfeer binnen de opleiding? „Vragen over bijvoorbeeld het eten in de kantine vinden wij niet interessant, want dat zegt niets over de kwaliteit van het onderwijs”, legt Josefien van Pelt van de Keuzegids uit.

Al die onderdelen leveren een totaalscore van tussen de twintig en honderd punten op.

Wat doet het Hoornbeeck zo goed?

„Eigenlijk alles”, zegt Van Pelt. „De meeste scholen hebben dingen waar ze in uitblinken en waar ze minder goed op scoren. Het Hoornbeeck is de enige school die op alle onderdelen in de gids ruim bovengemiddeld scoort.” De meeste waardering hebben de studenten voor de docenten, de begeleiding en het schoolklimaat. Ook is de vroegtijdige uitstroom minimaal. Dat levert een score van 79 punten op; de gemiddelde school haalt er 60.

Zag de school deze mijlpaal aankomen?

„Het went nooit helemaal”, reageert bestuursvoorzitter Willem de Potter op de topplek in de ranglijst. „We kennen de onderzoeken wel afzonderlijk van elkaar, maar het eindresultaat is elke keer weer een verrassing.”

Het gaat het Hoornbeeck er niet om de beste te zijn, stelt hij. „We doen gewoon ons best. Dat is onze verantwoordelijkheid. Niets en niemand stuurt erop dat we op nummer één staan. Als we niet de beste zijn, slaap ik daar geen seconde minder om.”

Wat is geheim van het Hoornbeeck?

De Potter schrijft het succes toe aan de „enorme betrokkenheid” onder het personeel. „Dat kan ik niet helemaal los zien van onze Bijbelse grondslag. De grote verbindende factor is dat wij een school met de Bijbel zijn. Dat maakt docenten betrokken, omdat ze vanuit die basis studenten meer willen meegeven dan vakkennis alleen.”

