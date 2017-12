Hoe help je comazuiper of vuurwerkslachtoffer?

Wat kun je doen om iemand te helpen die oogletsel heeft opgelopen door vuurwerk? En hoe reageer je als iemand zichzelf buiten westen heeft gedronken? Wie het antwoord op deze vragen niet weet, hoort volgens het Rode Kruis bij een flinke meerderheid van de bevolking. Op de valreep hoopt de hulporganisatie de kennis van Nederlanders hierover nog een beetje bij te spijkeren.

„De belangrijkste tip bij oogletsel door vuurwerk is zo snel mogelijk - als het oog goed intact is en de pupil rond - het oog te spoelen met water. Door snel en juist handelen kan ergere schade aan het oog worden voorkomen”, zo beantwoordt het Rode Kruis de eerste vraag. Van de 735 mensen die meededen aan een peiling van marktonderzoeksbureau PanelWizard gaf bijna driekwart aan niet te weten welke eerste hulp bij oogletsel geboden is.

Een net zo grote groep zei niet te weten hoe om te gaan met alcoholvergiftiging. Daar is de belangrijkste tip: bel 112 als iemand niet meer reageert. En: „Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer op zijn zij (stabiele zijligging), zodat hij niet kan stikken in zijn braaksel mocht hij overgeven. Laat iemand zijn roes uitslapen, maar houd zijn ademhaling in de gaten.”

Volgens de steekproef zijn vuurwerkbrillen nog altijd niet zo populair: 17 procent van de ondervraagden is van plan er een op te zetten om de ogen te beschermen. Ongeveer de helft blijft zo veel mogelijk binnen, net zoveel mensen zeggen voldoende afstand te houden van vuurwerk. Een op de vijf (19 procent) zette een vinkje bij „Ik drink niet, of met mate”.

In de EHBO-app van het Rode Kruis staat informatie over de meest voorkomende vormen van vuurwerkletsel. Ook heeft de organisatie een themawebsite met tips over verantwoord vuurwerkgebruik.