Hittetips voor komende tropische temperaturen

In aanloop naar de tropische temperaturen die komende week worden verwacht, komt GGD GHOR Nederland met hittetips. Volgens de weersverwachting wordt het na zondag bloedheet. Op meerdere dagen komt de temperatuur naar verwachting boven de 35 graden uit.

Om gezondheidsproblemen te voorkomen, adviseert GGD GHOR om 2 liter vocht per dag te drinken, ook als je geen dorst hebt. Alcohol is af te raden, dat werkt juist vochtafdrijvend. Mensen zouden ook inspanningen moeten vermijden, vooral tussen 12.00 en 16.00 uur. Tijdens deze warmste uren van de dag adviseert de koepelorganisatie om binnen te blijven of in ieder geval de schaduw op te zoeken.

„Bedek uw hoofd, draag een zonnebril en lichte kleding. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad”, luiden de tips. Ook vraagt de koepelorganisatie om een helpende hand toe te steken aan ouderen of zieken die hulp nodig hebben.

Gezondheidsinstituut RIVM beraadt zich nog om het Nationaal Hitteplan, dat gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen bij hitte moet beperken, in te laten gaan.