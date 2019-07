Het hitterecord voor Nederland is na 75 jaar verbroken. In Gilze-Rijen is woensdag om 14.57 uur een temperatuur van 38,8 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het kwik woensdag verder stijgt tot boven de 39 graden.

Het oude record was 38,6 graden, op 23 augustus 1944 gemeten in Warnsveld. Dat record kwam vorig jaar al binnen bereik in Westdorpe (Zeeland) en Arcen (Limburg), maar toen bleef het kwik steken op 38,1 graden.