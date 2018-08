Hitterecord 1944 niet gebroken door Saharazand

Saharazand en sluierbewolking hebben verhinderd dat dinsdag het hitterecord van 23 augustus 1944 werd verbroken, toen het kwik in het Gelderse Warnsveld opliep tot 38,6 graden. Dinsdagmiddag bleven de warmste plekken in Nederland met 36,6 graden ver verwijderd van dat record. Die temperatuur werd gemeten in Arcen (Noord-Limburg), Hupsel (in de Achterhoek), Eindhoven en Volkel (Noord-Brabant), meldt Weeronline.

Dat het minder heet werd dan verwacht kwam volgens het weerbureau door de aanwezigheid van Saharazand in de atmosfeer, waardoor het zonlicht wordt getemperd. Doordat ook de bewolking vanuit Zeeland en België verder toenam, werd de zonkracht minder sterk.

De hitte leverde dinsdag zelfs in De Bilt geen dagrecord op. In die plaats werd op 7 augustus in 2003 precies 35,0 graden gemeten, dinsdag werd het bij het KNMI 33,9 graden.

Weeronline meldt dat het dinsdagavond tot laat warm en zwoel kan blijven. Lokaal bestaat tevens kans op stevig onweer dat gepaard kan gaan met zware windstoten van 80 tot 100 km/uur. Mogelijk valt er hagel. Op veel plaatsen blijft het door het lokale karakter van de onweersbuien droog.

De auto’s zullen volgens het weerbureau niet opknappen van een verfrissende bui. In de lucht zweeft op dit ogenblik circa 10.135 ton Saharazand, wat gelijkstaat aan 500 volle vrachtwagens. Het zand veroorzaakt vermengd met regen een stoffige laag.