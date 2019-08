Hitteprotocol Rijkswaterstaat vanwege warmte

Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is zaterdagochtend in werking getreden vanwege de hoge temperaturen.

Dat betekent dat Rijkswaterstaat extra materieel inzet om automobilisten die stranden op de snelweg direct naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen, bijvoorbeeld een tankstation. Rijkswaterstaat vindt het onwenselijk dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de zon langdurig op een berger moeten wachten.

Het hitteprotocol geldt in de provincies waar volgens het KNMI een grote kans is op temperaturen van 30 graden of hoger en geldt tot 20.00 uur.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten goed voorbereid op weg te gaan door water mee te nemen.