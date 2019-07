Hitteplannen vroeger in de zomer afgekondigd

Het Nationaal Hitteplan is nog niet eerder, tot twee keer toe, zo vroeg in de zomer afgekondigd als dit jaar. Dat blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Na de waarschuwing voor extreme hitte vorige maand liet het gezondheidsinstituut het hitteplan dinsdag opnieuw ingaan. Vorig jaar kwam dit ook twee keer voor, maar toen kwam de tweede hittewaarschuwing pas in augustus. Sinds het hitteplan in 2007 in het leven werd geroepen, gebeurde dit verder alleen in 2016.

De eerste keer dat het hitteplan van kracht werd, was in 2010. Het ging toen om één hittegolf van bijna twee weken. In de vier opeenvolgende jaren werd het plan, bedoeld om (kwetsbare) mensen te beschermen tegen de hitte, ook maar een keer per jaar afgekondigd.

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan in werking wordt gesteld. De kans op aanhoudende hitte, met maximumtemperaturen boven de 27 graden, speelt hierin een belangrijke rol. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid.