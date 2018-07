Hitteplan: tips bij extreem warm weer

In het Nationaal Hitteplan, dat maandag is ingegaan, staan allerlei maatregelen en tips om iets te doen tegen de gevaren en het ongemak van aanhoudend hoge temperaturen. Het KNMI verwacht dat de temperatuur de komende dagen oploopt tot rond de 30 graden. Dat is voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aanleiding om het plan in werking te laten treden.

Het ongemak van hitte kan volgens het RIVM beperkt worden door aandacht te schenken aan de volgende punten in het plan:

- Drink voldoende. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol. Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.

- Houd uzelf koel. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12.00 en 16.00 uur). Maak gebruik van de koelere ochtend en avond om boodschappen te doen of te wandelen. Neem een (voeten)bad of douche en zoek verkoeling onder een boom of bij het water.

- Houd uw woning koel. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor permanente ventilatie door ventilatieroosters open te houden en ramen op een kier te zetten. Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends.

- Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt vooral tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgers weg kunnen zijn.

Het RIVM wijst erop dat het aanhoudend warme weer vooral een gezondheidsrisico vormt voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Ook mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen hebben op warme dagen meer aandacht van anderen nodig om voldoende te drinken en koel te blijven. Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf in staat zijn om maatregelen te nemen om oververhitting te voorkomen.