Hitteplan niet meer actief

Het hitteplan van het RIVM is niet meer van kracht omdat het in de meeste delen van het land weer is afgekoeld. Het KNMI heeft de codes oranje en geel ingetrokken.

Het Nationaal Hitteplan werd vorige week dinsdag voor heel Nederland ingesteld. Nog nooit eerder was het zo heet in Nederland met temperaturen van boven de 40 graden.

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Het is ook een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen is de hitte gevaarlijk.

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan in werking wordt gesteld. De kans op aanhoudende hitte, met maximumtemperaturen boven de 27 graden, speelt hierin een belangrijke rol. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid.

Het gezondheidsinstituut gaf vorige week ook een smogalarm voor verschillende delen van het land. De luchtkwaliteit werd donderdag als „zeer slecht” bestempeld, als gevolg van de vorming van ozon in de lucht. De ozonconcentraties waren volgens het RIVM op het hoogste niveau in zeker tien jaar.