Hittemaatregelen op het spoor

De NS en spoorwegbeheerder ProRail hebben met het oog op de verwachte hittegolf deze week extra maatregelen genomen.

Zo geldt bij spoorwegbeheerder ProRail code rood. Deze code wordt van kracht wanneer er kans is op extra verstoringen op het spoor als gevolg van bijvoorbeeld extreme temperaturen. ProRail zet deze week extra verkeersleiders en storingsploegen in om storingen snel op te lossen. Volgens ProRail kan bij temperaturen van boven de 25 graden een spoorstaaf wel 70 graden worden. Bij deze warmte zet staal uit waardoor een stuk spoorrail van 30 meter wel een centimeter langer kan worden, waardoor kronkels in het spoor kunnen ontstaan en treinen kunnen stilvallen.

Bij het stilvallen van treinen kan de airco in de coupés uitvallen. Bij een storing deelt ProRail onder reizigers in een gestrande trein flesjes water uit.

Op zo’n negentig stations zijn inmiddels watertappunten geopend waar reizigers gratis een flesje kunnen vullen met kraanwater, meldt NS.

De NS gaat zoveel mogelijk moderne Sprinters inzetten die airco hebben. Alleen in uiterste gevallen worden oude dubbeldekkers ingezet die niet over airco beschikken. Op het traject Amsterdam - Zandvoort zet de NS extra treinen in om badgasten te vervoeren die verkoeling zoeken in zee.