Hittegolf in Nederland, tweede dit jaar

Op het landelijke hoofdweerstation in De Bilt is het kwik dinsdagmiddag gestegen naar 30 graden, waarmee er officieel sprake is van een hittegolf in Nederland. Het is de tweede dit jaar. Sinds er begonnen is met metingen is het nooit eerder voorgekomen dat er zo laat in het jaar een hittegolf in Nederland was, zo melden diverse weerbureaus.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Voor een officiële hittegolf moeten deze temperaturen gemeten worden in De Bilt.

De eerste hittegolf was van 22 tot en met 27 juli. Drie dagen op rij kwam het kwik toen ruimschoots boven de 35 graden uit. Op donderdag 25 juli werd een warmterecord in De Bilt gemeten van 37,5 graden, lokaal werd het nog warmer. Zo werd een nieuw nationaal warmterecord in Gilze-Rijen genoteerd: 40,7 graden.

Het is zeldzaam dat het twee keer in een jaar tot een officiële hittegolf komt. Eerder lukte dit alleen in 1941, 2006 en 2018.

Nooit eerder was er zo laat in het jaar sprake van een hittegolf. Het oude record stamt uit 2001, toen er een hittegolf was van 22 augustus tot en met 26 augustus.

Naar verwachting wordt het woensdag nog minstens 25 graden in De Bilt, maar mogelijk wordt het zelfs nog tropisch warm. In de nacht van woensdag op donderdag wordt de hitte verdreven door stevige buien. Donderdag wordt het dan nog hooguit 23 graden bij een matige wind uit het westen of zuidwesten.