Hitte wordt vuilnismannen teveel

Op veel plekken in Venlo is het huisvuil dinsdag aan de straat blijven staan door een combinatie van de hitte en een grote bedrijfsbrand op het industrieterrein waar de afvalverwerker is gevestigd. De vuilniswagens van afvalinzamelaar Renewi konden door de brand die in de buurt woedde ’s morgens pas uren later uitrijden dan normaal, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Daardoor liep het werk uit en moesten de werknemers het heetste deel van de dag trotseren. De hitte en de slechte bereikbaarheid van het bedrijfsterrein waren de redenen om te stoppen. Een medewerker van Renewi werd onwel, maar hij herstelde snel.

De gemeente roept inwoners op hun vuilnis woensdagochtend voor 07.30 uur weer aan de straat te zetten, dan worden de containers alsnog leeg gemaakt.