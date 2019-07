Hitte speelt bruggen parten

De hitte zorgt voor problemen bij meerdere bruggen in het land. Zo zijn de stalen brugdelen van de Merwedebrug op de A27, de Spijkenisserbrug en de Stadsbrug Dordrecht door de hoge temperaturen uitgezet, waardoor deze niet meer goed open of dicht gaan. Rijkswaterstaat koelt de bruggen met water. Ook vrijdag worden de bruggen, zolang dat nodig is, gekoeld.

Over de Merwedebrug bij Gorinchem kan het verkeer met maximaal 50 kilometer per uur rijden. In elke richting is één rijstrook afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer om te rijden via de snelwegen A59, A2 en A15 of via de A59, A16 en A15.

De brug kan voorlopig niet open voor hoge schepen.

De Spijkernisserbrug wilde eerder donderdag niet zakken. In de avond lukte dat wel en wordt de brug verder gekoeld. Zodra het veilig is mogen weggebruikers er overheen. Het verkeer wordt omgeleid via de Hartelbrug, de Botlekbrug en de Botlektunnel. Rijkswaterstaat adviseert ook vrijdag gebruik te maken van de omleidingsroute. De brug blijft voorlopig gestremd voor de scheepvaart.

De stadsbrug Dordrecht is gestremd voor scheepvaart.