Historische Grebbedijk wordt iets hoger

De kruin van de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen gaat iets omhoog om het achterliggende gebied te beschermen tegen hoogwater. Halverwege de dijk langs de Nederrijn wordt een fiets- en wandelpad aangelegd, dat uitkijkt over nieuwe leefgebieden voor vogels. Dat staat in het plan dat Utrecht en Gelderland samen met het waterschap en Rijkswaterstaat hebben gemaakt voor de noodzakelijke dijkversterking.

De historische Grebbedijk maakte in 1785 al deel uit van Nederlandse waterlinies. Het Hoornwerk, een verdedigingswerk onderaan de Grebbeberg in Rhenen, herinnert daar nog aan. Het Hoornwerk is recent gerestaureerd. De vesting wordt bij het versterken van de dijk ook iets opgehoogd. Langs de Grebbedijk is in 1940 na de Duitse inval in Nederland zwaar gevochten.

De Grebbedijk moet versterkt worden om hogere waterstanden in de toekomst te kunnen weerstaan. Als de dijk zou breken, loopt een gebied tot en met Amersfoort onder water. De plannen zijn al sinds 2016 in de maak. Als het plan dat nu klaar is doorgaat, begint het karwei in 2023.