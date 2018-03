Historische Fenixloods blijft behouden

De historische Fenixloods II in Rotterdam, een van de culturele en culinaire trekpleisters in de stad, blijft behouden. Het college van B&W heeft ingestemd met het voornemen tot verkoop van het pand aan de stichting Droom en Daad, die daardoor verdere plannen kan ontwikkelen.

De Fenixloods II heeft in korte tijd naam gemaakt in de Rotterdamse wijk Katendrecht als laagdrempelige vestigingsplaats voor cultuur, eenvoudige eethuizen en een brouwerij. Het gaat echter om een tijdelijke invulling, tot 2020. In de andere Fenixloods worden tweehonderd woningen ondergebracht.

Droom en Daad wil op de begane grond in de tweede loods culturele, culinaire en creatieve voorzieningen onderbrengen. Op de eerste verdieping wordt aandacht besteed aan de landverhuizers, die sinds 1872 via het gebied rond Katendrecht en de Wilhelminapier op weg gingen naar Ellis Island (New York).

Volgens wethouder Robert Simons (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) is Droom en Daad een stichting die zich inzet voor Rotterdammers, „zonder de wens daaraan geld te verdienen”.

De geschiedenis van de Fenixloods is nauw verbonden met die van Rotterdam. In 1923 was het de grootste opslagloods ter wereld. In 1944 blies de Duitse bezetter de loods op, waarna die vanaf 1950 werd herbouwd als twee afzonderlijke gebouwen. Onderdeel van het plan is een vrij toegankelijk uitzichtpunt met rondom zicht op de Maas, Katendrecht en Rotterdam.

Volgens stichtingsdirecteur Wim Pijbes (voorheen Kunsthal Rotterdam, Rijksmuseum Amsterdam en Museum Voorlinden Wassenaar) vertelt de Fenix een Rotterdams verhaal met een werelds perspectief. „Met de transformatie van dit historische havengebouw kunnen we verbindingen leggen tussen de stad en de wereld, tussen bezoekers en bewoners, oorspronkelijke Kapenezen en nieuwkomers.”