Historisch koninklijk staatsbezoek aan paus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen donderdagmorgen in Vaticaanstad een staatsbezoek aan paus Franciscus. De kerkvorst ontvangt het koningspaar een kwartier en daarna is nog enige tijd uitgetrokken om ook de Nederlandse delegatie te ontmoeten met daarin onder anderen de demissionaire ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Het is voor het eerst dat een Nederlands staatshoofd op staatsbezoek gaat bij de paus, die behalve geestelijk leider van 1,2 miljard rooms-katholieken ook staatshoofd is van de ministaat (44 hectare). Koningin Beatrix en prins Claus bezochten in 1985 toenmalig paus Johannes Paulus II. In die tijd waren de geesten nog niet rijp voor een ontmoeting op het hoogste diplomatieke niveau: een staatsbezoek.

Het koningspaar, dat de paus vorig jaar april privé ontmoette, gaat ook naar de eeuwenoude Kerk der Friezen, aan de rand van het Sint Pietersplein. Willem-Alexander krijgt verder in de pauselijke bibliotheek een bevelhebbersstaf overhandigd die wordt toegeschreven aan Willem van Oranje. De staf, die in bruikleen wordt gegeven voor een expositie in het Nationaal Militair Museum, maakten de Spanjaarden in 1574 buit bij de slag op de Mookerheide en dook recentelijk weer op. Of de staf werkelijk van Willem van Oranje is geweest, moet nader onderzoek uitwijzen, aldus prins Jaime de Bourbon de Parme, de Nederlandse ambassadeur bij de paus.