Historisch Hoornwerk bij Rhenen onderdeel van versterkte Grebbedijk

Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd. Daarmee gaat het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk onderdeel uitmaken van de toekomstige verdediging van de Gelderse Vallei tegen het water.

De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen wordt de komende jaren verbeterd. De provincie Utrecht greep dat aan om tegelijk het Hoornwerk in oude luister te herstellen. Ze legt daar bijna 500.00 euro voor neer. Vanuit de Erfgoed Deal, een regeling voor inpassing van erfgoed bij ruimtelijke ordening, wordt dit aangevuld tot 900.000 euro.

„Dit is een echte win-winsituatie”, zegt gedeputeerde Hanke Bruins Slot. „De Grebbedijk krijgt de benodigde versterking en het Hoornwerk wordt beter zichtbaar. De provincie draagt zo bij aan waterveiligheid en leefbaarheid. En door historische elementen in het landschap goed te bewaren, houden we de geschiedenis levend en tastbaar.”

Waterschap Vallei en Veluwe werkt daar volgens heemraad Patrick Gaynor graag aan mee: „Veilig wonen, werken en recreëren achter de dijk heeft voor ons prioriteit.”

De Grebbedijk behoorde oorspronkelijk tot de militaire Grebbelinie tussen Rhenen en Spakenburg. Het Hoornwerk was daarin een belangrijke schakel. Het buitenste deel van dit oude verdedigingswerk wordt twee meter opgehoogd, zodat het bestand is tegen hoogwater in de Nederrijn. Daarmee bereikt het Hoornwerk opnieuw de hoogte die het had in 1785.