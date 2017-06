Historie Grebbelinie komt samen in fort

Eeuwenlang heeft de Grebbelinie ons land verdedigd. Tegenwoordig is de waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe een bijzonder natuurgebied. Om de roemrijke geschiedenis van dit stukje Nederland voor het voetlicht te brengen, is er een bezoekerscentrum gekomen dat prof.mr. Pieter van Vollenhoven woensdag feestelijk mag openen.

„De meeste mensen denken bij de Grebbelinie aan de Grebbeberg waar in de Tweede Wereldoorlog heroïsch is gevochten. Maar het gebied heeft zoveel meer te bieden”, zegt voorzitter Bert Rietberg van de Stichting Grebbelinie.

Het ontstaan van het verdedigingswerk gaat namelijk veel langer terug. In 1588 bij het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden, besloten knappe koppen dat het prille land zich moest beschermen tegen een aanval uit het oosten.

Vier belangrijke periodes volgden. De Franse tijd onder Lodewijk Napoleon, de neutrale periode tot aan de Tweede Wereldoorlog, de Duitse bezetting tot nu. Ze worden uitgebreid toegelicht in het bezoekerscentrum dat op Fort aan de Buursteeg is gelegen.

De linie breidde zich in de loop der eeuwen uit tot het uiteindelijk ruim 60 kilometer lang werd. Er werden bunkers, kazematten, aarden wallen, dijkjes en sluizen gebouwd. In WOII werd de aaneengesloten verdedigingswal bovendien een stuk breder. Er werden voorposten gemaakt, er kwamen veldhospitalen en tankversperringen.

Tijdens de Duitse aanval in de meidagen van 1940 hield het fort zich kranig staande. De granaten sloegen in en om het bouwwerk in, maar de bezetter heeft het niet weten te bereiken. Toch lijfden zij in 1944 de linie alsnog in om het Duitse rijk te verdedigen. De Pantherstellung sloot de weg af voor de bevrijders. „Na de oorlog is nog geprobeerd om de bunkers die de Duitsers hadden gemaakt, op te blazen. De twee meter dikke muren hielden stand”, aldus Rietberg.

Ze maken onderdeel uit van de talrijke fiets- en wandeltochten. Rietberg: „Na een bezoek aan het centrum kun je het landschap lezen en de linie beter begrijpen.”