Historica Evelien Gans overleden

De historica Evelien Gans is donderdag overleden, meldt uitgeverij Prometheus. Ze was 67 jaar oud. Gans was actief op het gebied van de moderne Joodse geschiedenis en schreef onder meer een dubbelbiografie van vader en zoon Jaap en Ischa Meijer (2007).

Gans werkte als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en als onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Ze publiceerde verder bijvoorbeeld ‘Gojse nijd & joods narcisme. Over de verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland’ (1994).

Met haar proefschrift over de veranderende identiteit van joodse sociaaldemocraten en socialistisch-zionisten, ‘De kleine verschillen die het leven uitmaken’ uit 1999, verwierf ze de Henriette Roland Holst-prijs.