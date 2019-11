Hinderreductie voor 700 omwonenden Schiphol

Circa zes- tot zevenhonderd omwonenden die veel last hebben van de geluidhinder van Schiphol kunnen door nieuwe maatregelen deels worden ontzien. Volgens de Omgevingsraad Schiphol (ORS) bieden nieuwe vluchtprocedures verlichting aan bewoners aan zowel de zuid- als de noordkant van de luchthaven.

Daarover zijn afspraken gemaakt in dit overlegorgaan, waarin regionale bestuurders, omwonenden en vertegenwoordigers van de luchtvaartsector zitting hebben.

Aan de zuidkant van de luchthaven wordt er tussen Rijsenhout en Leimuiden via een vaste bocht gevlogen, zodat de overlast in Leimuiden (gemeente Kaag en Braassem) vermindert. Bij proeven in samenwerking met KLM en Transavia zijn goede resultaten geboekt. Wel zijn de gevolgen voor het dorp Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) minder positief.

Aan de noordkant van Schiphol komt een vaste naderingsroute in de nacht naar de Zwanenburgbaan, met meer glijvluchten volgens een vast patroon. Dat biedt verlichting in Beverwijk, Castricum, Uitgeest en Heemskerk. De omwonenden van Castricum-Noord en Limmen worden echter niet geholpen.