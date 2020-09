Hinder voor scheepvaart door lage waterstand rivieren

De binnenvaart gaat de komende weken hinder ondervinden van zeer lage waterstanden in de grote rivieren. In het gebied van de Maas kan de wachttijd bij sluizen oplopen tot twee uur. Schepen op de Rijn, Waal en IJssel mogen minder lading meenemen om de diepgang te beperken, aldus de Landelijke Coördinatiecomissie Waterverdeling (LCW) in de dinsdag verschenen droogtemonitor.

Omdat tot eind september vrijwel geen regen wordt verwacht in de stroomgebieden van de grote rivieren, daalt de afvoer van de Rijn bij Lobith tot onder de 1000 kubieke meter per seconde. De kans is groot dat de waterstand nog verder daalt, aldus de LCW. De afvoer van de Maas was al laag en daalt nog verder. Voor scheepvaart op de Maas, het Julianakanaal, de Brabantse en Limburgse kanalen en het Kanaal Gent-Terneuzen gelden beperkingen. Waterbeheerders proberen zo veel mogelijk water vast te houden. Er zijn zandzakken geplaatst op de stuw bij Borgharen in Zuid-Limburg, want daar lekte water weg.

Er zijn volgens de LCW geen problemen met de bereiding van drinkwater. Drinkwaterbedrijven verwachten dat het gebruik van drinkwater de komende twee weken weer zal stijgen, omdat het droog en warm is. Ze herhalen hun oproep om zuinig te zijn met water uit de kraan. De grondwaterstand is in het noorden en een deel van het westen van het land niet dramatisch laag, want daar is vrij veel regen gevallen. In Zeeland, Brabant, Gelderland, Limburg en een deel van Noord-Holland is een enorm neerslagtekort en dus ook een zeer lage grondwaterstand. De natuur in onder andere Zeeuws-Vlaanderen, rond Breda, het Rijk van Nijmegen en Noord-Limburg loopt daardoor grote schade op.