Hinder op Schiphol door grote storing

Reizigers moeten op Schiphol rekening houden met lange wachttijden, vertragingen en annuleringen nadat het vliegveld te kampen had met een grote storing bij het inchecken. De problemen zijn inmiddels verholpen en de dienstregeling wordt weer hervat.

De luchthaven laat weten dat de toegangswegen weer worden opengesteld en treinen weer naar het vliegveld rijden. Een woordvoerder zegt dat reizigers wel nog rekening moeten houden met gevolgen voor het vliegverkeer. Hij adviseert om de vluchttijden in de gaten te houden.

De luchthaven was zondagochtend vroeg tijdelijk afgesloten vanwege een storing bij het inchecken, die door een eerdere stroomuitval was veroorzaakt. Door de storing ontstonden lange rijen mensen in de vertrekhallen.

Naast dat de toegangswegen werden afgesloten en treinen niet meer naar Schiphol reden, werd uit voorzorg ook besloten om inkomende vluchten om te leiden. De maatregelen waren samen met de bevoegde autoriteiten genomen om de drukte op het vliegveld tegen te gaan. Er ontstonden files op onder meer de A4.

De stroomstoring trof ook Amsterdam Zuidoost. Volgens Liander zitten daar rond 07.00 uur nog meer dan 10.000 huishoudens zonder stroom. De oorzaak is volgens de netbeheerder het uitvallen van hoogspanningsverbindingen rond de Bijlmer. De storing begon rond 00.45 uur en betrof in eerste instantie enkele honderden huishoudens.

Op Twitter beklaagden veel mensen zich gedurende de nacht erover dat het donker was in het Amsterdamse stadsdeel.