Hinder op A4, A15 en A10 door pech en brand

Door onder meer een brandje en een gekantelde vrachtwagen zijn maandagmiddag verscheidene snelwegen even dicht gegaan. Het is vooral druk op de A4 bij Bergen op Zoom. De snelweg is richting Rotterdam afgesloten voor berging van het voertuig en onderzoek, terwijl ook een rijstrook richting de Belgische grens is afgekruist. Ook op de A58 nabij het knooppunt Zoomland loopt het volgens de ANWB vast.

Vanwege een containerbrand op de A15 bij knooppunt Ridderkerk is de snelweg richting Gorinchem dicht. De brandweer is bezig met blussen. De container stond in een aanhanger van een vrachtwagen. Dan zijn ook nog drie rijstroken dicht van de A10 Amsterdam richting Den Haag bij Slotervaart. Daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan omrijden via de Zeeburgertunnel.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) van Rijkswaterstaat doen automobilisten er „voorlopig goed aan om de A4 in West-Brabant even te mijden”. Doorgaand verkeer van en naar België wordt aangeraden via Breda (A16/E19) te rijden. De ANWB meldt dat de A4 tot circa 18.00 uur dicht blijft.