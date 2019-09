Hinder door werk aan Galecopperbrug in A12

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor grote verkeershinder bij Utrecht. Vanaf donderdagavond 21.00 uur wordt er de komende weken gewerkt aan Galecopperbrug in de A12. Er wordt dag en nacht gewerkt, want de Galecopperbrug is de op één na drukste brug van Nederland en Rijkswaterstaat wil die zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken.

Door de werkzaamheden zijn er richting Arnhem minder rijstroken beschikbaar, waardoor weggebruikers rekening moeten houden met minstens 30 minuten extra reistijd. Uiterlijk 8 november moet de klus klaar zijn.