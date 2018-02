Hilversum is honderd jaar mediastad

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat in Hilversum de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) neerstreek. Dit wordt gezien als het begin van de ontwikkeling van het van oorsprong wevers- en tuindersdorp tot omroepstad. Hoewel de laatste jaren veel mediabedrijven zich in Amsterdam vestigen, profileert de gemeente zich nog graag als mediastad van Nederland.

Journalist Peter Schavemaker laat in het boek 100 jaar Hilversum Mediastad, dat woensdag verschijnt, diverse omroepbazen, presentatoren, programmamakers en politici aan het woord. „Hilversum was vroeger een dorp met een omroepkwartier waar een hek omheen stond”, zegt burgemeester Pieter Broertjes, zelf lange tijd werkzaam geweest bij de Volkskrant, onder meer als hoofdredacteur. „Dat dorp is uitgegroeid tot de mediastad met het Media Park dat kan worden beschouwd als het epicentrum van de Nederlandse Media Valley.” Hij vervolgt: „Hilversum is de verhalenfabriek van Nederland en daar zijn we trots op.”

In het boek klinkt niet alleen gejubel over Hilversum. Tv-producent John de Mol, die er opgroeide en er grote tv-formats bedacht als Big Brother, heeft geen warm gevoel bij zijn voormalige woonplaats. Hij uit bovendien kritiek op de beveiliging op het Media Park. „Op het gedeelte waar de studio’s zijn, zouden weer hekken moeten komen. Bij liveshows van The Voice moet ik dertig man extra beveiliging inhuren en twee dagen lang politie met honden en bomexperts rond de studio’s 22 en 24, die wij exclusief gebruiken, laten lopen.”

Media Park-directeur Mark Achterberg wil het gebied juist toegankelijker maken voor het publiek. „We moeten af van het gesloten Media Park dat het jaren geweest is.” Hij wil dat er meer activiteiten komen die mensen aantrekken. „Met de prachtige dynamiek en levendigheid van alle mediabedrijven willen we meer doen, bijvoorbeeld in een te bouwen restaurant en bar waardoor medewerkers op het Media Park blijven.” Ook moet het terrein in de toekomst meer een rol van campus krijgen, meent Achterberg. „Een campusfunctie zorgt straks voor meer dynamiek.”

Voormalig NOS-hoofdredacteur Jan de Jong was als kind al verzot op televisie. „ In Hilversum gebeurde het! Hilversum was een begrip, maar ik had nog geen idee dat het de mediastad was. Ook Mart (Smeets) riep altijd: Dan gaan we nu terug naar Hilversum. Die zinnen maakten indruk. Daar wil ik werken, dacht ik.”