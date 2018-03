'Hier staat geen godsdienst terecht'

,,Hier staat geen godsdienst of gedachtegoed terecht. Hier worden mensen berecht die op basis van dat gedachtegoed een criminele, terroristische organisatie hebben gevormd en jongeren hebben geronseld voor de gewapende strijd."

Dit zei de aanklaagster in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol bij het hoger beroep van onderzoek Context, ook bekend als de Haagse Jihadzaak. Dinsdag en woensdag horen de zes verdachten de strafeisen in hun zaak.

De aanklaagster benadrukte dat de overheid zich niet bemoeit met godsdienst of religieuze standpunten, wel met de toepassing ervan als die strafbaar is. De vrijheid van godsdienst noemde zij ,,geen toevluchtsoord om ongebreideld ophitsende, giftige en splijtende uitingen over de samenleving uit te storten. Hoe ver rechten ook gaan, er komt een grens aan wat we als tolerante samenleving zelf nog tolereren."