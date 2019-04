Hier en daar een klein paasvuur

Tijdens de paasdagen zal hier en daar in het noorden en oosten van het land een paasvuur branden, maar wel met een veel kleinere houtstapel dan andere jaren het geval was. Bij die ‘paasbulten’ gelden strenge veiligheidsvoorwaarden en als het zondag of maandag flink waait, gaat het alsnog niet door. Dat hebben sommige gemeenten met een eeuwenoude paasvuurtraditie afgesproken met de organisaties.

In de afgelopen week zijn veruit de meeste van de honderden geplande paasvuren verboden vanwege de droogte. Voor heel Nederland, behalve in Zuid-Limburg, geldt sinds vrijdag dat de brandweer extra alert is op natuurbranden. Het dringende advies is vuur in de openlucht te vermijden. Vrijdag volgden daarom weer nieuwe verboden op paasvuren in onder meer Drenthe.

Onder andere in Espelo en Dijkerhoek in de gemeente Rijssen-Holten (Overijssel) mag de ‘poasboake’ wel branden. Deze organisaties strijden elk jaar om de hoogste brandstapel van Nederland. Dat is dit jaar echter verboden. In Schalkhaar bij Deventer heeft de paasvuurclub een originele oplossing bedacht: op het feestterrein staan zondagavond een rookkanon en een videoscherm met daarop een „paasvuur 2.0”.