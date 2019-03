Hiddema ziet af van Statenzetels

Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie wordt geen lid van de Provinciale Staten. Hij werd vorige week zowel in Friesland als in Limburg met voorkeursstemmen gekozen, maar hij heeft besloten om af te zien van beide zetels.

Hiddema, geboren in Friesland en woonachtig in Maastricht, was lijstduwer voor de partij in beide provincies. „Ik stond voor een dilemma van hier tot gunter, het was een heksentoer om een keuze te maken. Ik ben aan beide provincies verslingerd. Mijn Friese genen zijn springlevend, maar anderzijds heb ik mijn kloppende menselijke hart en mijn vrolijke inborst te danken aan de beeldschone stad Maastricht”, liet de advocaat en politicus weten.

Van kiezersbedrog is volgens hem geen sprake: „Ik heb tijdens de campagne veel kiezers gesproken. Ik heb ze toen verteld wat het lijstduwerschap voor mij inhield en dat de kans klein was dat ik een zetel zou innemen.”

In Drenthe werd Forum-lijstduwer Henk Otten met voorkeursstemmen verkozen. Bij de Eerste Kamerverkiezingen is de Drent de landelijke lijsttrekker voor de partij.

n de provincie Zuid-Holland zijn Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Tunahan Kuzu (DENK) met voorkeursstemmen gekozen in de Provinciale Staten. Het is nog niet bekend of de beide fractievoorzitters uit de Tweede Kamer hun provinciale zetels innemen. Baudet zou ervoor moeten verhuizen naar Zuid-Holland, omdat hij nu in Amsterdam woont. Kuzu komt uit Rotterdam.

Baudet stond twintigste en laatste op de FVD-lijst. Hij kreeg 77.035 stemmen. Zijn partij werd vanuit het niets de grootste in Zuid-Holland, met elf zetels.

Kuzu was de vijftigste en laatste kandidaat voor DENK, dat één zetel won in Zuid-Holland. Kuzu ontving 9789 stemmen, meer dan zijn provinciale lijsttrekker.