Hiddema: debat Faber niet scherp door familie

Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie vindt dat het debat over de zaak-Anne Faber vorige week in de Kamer niet scherp genoeg gevoerd kon worden omdat de familie in de plenaire zaal zat.

Dat zei Hiddema bij het radioprogramma Met het Oog op Morgen. „Ze hadden de zitting op de publieke tribune kunnen bijwonen. Nu werden ze deel van de plenaire behandeling. Dat gaf een bepaalde waardigheid, die het debat niet ten goede komt. Door de behoefte van Kamerleden zich in te houden, kon de minister er ongeschonden vanaf komen. Doordat de familie geen koppensnellerij wilde, hebben ze het met zijn allen zo gespeeld dat er geen koppen zouden rollen.”

Hiddema kreeg veel kritiek toen hij tijdens het debat gruwelijke details uit een eerdere verkrachtingszaak van Michael P. voorlas. „Ik heb het helemaal niet over hun zaak gehad. Van tevoren heb ik zelfs nog kennisgemaakt met de ouders.” Hiddema wilde alleen wijzen op het falen van justitie in de andere zaken van P., zegt hij.

De moeder van Anne Faber verliet de plenaire zaal toen Hiddema uit het vonnis van de verkrachtingszaak citeerde.