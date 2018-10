HGJB in catechisatieles: Satanisten hechten aan Halloween

„Nederlanders verzetten zich terecht tegen de geweldsverheerlijking van IS, maar juichen dezelfde praktijken –afgehakte ledematen en het zogenaamd verbranden van mensen– toe tijdens Halloweenparty’s.” In een vrijdag verspreide catechisatieles waarschuwt de HGJB tegen Halloween.

Halloween heeft „wel degelijk een occulte kant”, stelt de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) in het document. „Het is een van de belangrijkste feesten van wicca’s en satanisten. Waarbij veel geesten worden opgeroepen en de doden worden vereerd als gidsen. Ook geloven satanisten dat de duivel op Halloween op zijn krachtigst is.”

De HGJB meldt dat meedoen aan Halloween „niet wil zeggen dat iemand meteen belast wordt met boze geesten. Wel zegt de Bijbel dat de duivel rondgaat om mensen te verslinden. Het maakt hem niet zo veel uit op welke manier je je inlaat met de duisternis. Besef dat hij alles aangrijpt om vat op je te krijgen.”

Halloween lijkt in Nederland snel populairder te worden. Her en der worden griezelfestivals georganiseerd waar bijvoorbeeld doodskoppen te zien zijn.

De meeste Nederlanders vinden Halloween een acceptabel griezelfestijn. Uit een onderzoek onder een kijkerspanel van tv-nieuwsrubriek Hart van Nederland bleek vorig jaar dat 83 procent van de Nederlanders kan leven met Halloween en het geen „feest van de duivel” vindt. Van de ondervraagden ziet 17 procent het festijn het liefst verdwijnen. Een op de zes ouders geeft aan dat hun kinderen bang zijn voor Halloweenversieringen.

De afgelopen weken tekenden diverse christenen, zeker uit evangelische kring, protest aan tegen Halloweenfestiviteiten. Bezwaren tegen het griezelfestijn klonken onder meer in Zoetermeer, Hoogeveen en Veenendaal. Ook Avonturenpark Hellendoorn lag onder vuur, met name vanwege de Halloweenattractie ”Devils Church” (kerk van de duivel, JV). „Een satanische tempel met gruwelijke rituelen wacht op jou en jouw vrienden. Jullie zijn uitgenodigd om getuige te zijn van een ritueel offer om demonische entiteiten te voeden”, zo prees het pretpark de attractie aan. Na de protesten besloot het park het festijn enigszins aan te passen.

Zwarte Piet

Ook landelijke media berichtten de afgelopen dagen over de protesten in christelijke kring tegen Halloween. „Wordt Halloween de nieuwe Zwarte Piet?” vroeg het AD zich onlangs af, daarmee verwijzend naar verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders.

In de krant toont Simone van Noort, pedagogisch medewerkster en organisator van een Halloweenfestijn in Veenendaal, zich ontstemd over kritiek op het griezelfeest. „Ik organiseer dit en laat ons. Ik vraag om respect en ik accepteer ook opvattingen van anderen. Als je niet wilt komen, blijf je lekker thuis.”

Als kinderen zich inlaten met horror, lijkt dat soms verstrekkende en bizarre gevolgen te kunnen hebben. Afgelopen week werden in de Amerikaanse staat Florida twee meisjes, van 11 en 12 jaar, gearresteerd. Ze hadden zich met messen verstopt op school en zouden van plan zijn geweest zeker één leerling te doden. De twee meisjes waren geïnspireerd door een horrorfilm. Ze zouden het bloed van hun slachtoffers willen drinken en daarna zelfmoord hebben willen plegen. De meisjes zouden graag naar de hel willen.

Steef Post: Halloween meer dan hype

Doodskoppen

Joke van der Spek (40) uit Dirksland heeft moeite met Halloween. „Halloween is niet onschuldig”, schreef de vrijgemaakt gereformeerde boerin ooit in een brief in haar lijfblad Trouw. „Ik liep eens met mijn dochtertje in een speeltuin met Halloweenattributen, zoals kruisen”, aldus Van der Spek vrijdag desgevraagd. „Toen wees mijn dochter op een van die kruisen en vroeg ze: „Is dat nou een kruis van de Heere Jezus?” Ik wist niet wat ik moest zeggen.”

De moeder slaat „iets minder snel achterover” van „een spinnenwebje en een spookje”, maar heeft „echt moeite” met „kruisen en doodskoppen. Griezelen met de dood: ik houd er niet van.”

Dr. Vreugdenhil: Grijp Halloween aan om Evangelie te vertellen