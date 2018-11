Hevige emoties nabestaanden in Holleeder-zaak

Nabestaanden van Thomas van der Bijl en Kees Houtman en de in 2004 bij de moord op Willem Endstra gewond geraakte David Denneboom hebben donderdag samen honderdduizenden euro’s schadevergoeding geëist van Willem Holleeder. In de zaken van Houtman en Van der Bijl ging dat gepaard met zeer emotionele verklaringen.

„Je hebt me alles afgepakt. Alles!”, zei de dochter van Kees Houtman, terwijl ze zich in haar stoel omdraaide en Holleeder met betraande ogen aankeek. „Elke dag leven wij met wat jij zegt niet te hebben gedaan. Niemand in de wereld kan me teruggeven wat ik heb verloren.”

Houtman werd in november 2005 doodgeschoten voor de ogen van zijn vrouw en dochter, volgens justitie in opdracht van Holleeder. „We hebben het moeten zien en meemaken”, aldus zijn weduwe. „Het gaat niet van mijn netvlies af. Ik vond dat ik hier vandaag moest zijn. Ik kan het nu aan om Willem in de ogen te kijken. Ik wilde zien of ik hem kan vergeven.”

Houtmans zoon vroeg Holleeder in een voorgelezen verklaring „of dit het je allemaal waard was. Ik dacht dat je in deze business zat om geld te verdienen, niet om vooraan in Osdorp te zitten. Het zal allemaal wel met jou. Je bent net een jongetje met chocola op zijn wangen dat zegt dat hij er niet van heeft gegeten.”

Nabestaanden van de in 2006 doodgeschoten kroegbaas Thomas van der Bijl wendden zich eerder op de dag ook vol emotie tot Holleeder. „Ik veroordeel jou. Zelf kon je het niet. Je bent een laffe hond en een menselijke sloopkogel. Ik ga ervan uit dat je de straf krijgt die je verdient en dat je nooit meer de Westertoren zult zien”, sprak de zus van Van der Bijl. Ook zij keek Holleeder recht in de ogen toen ze sprak.

Van der Bijls dochter - destijds 18 jaar - vertelde in tranen hoe haar vader haar kort voor zijn dood had toevertrouwd: „Meid, als ik word doodgeschoten, dan heeft Willem het gedaan”. „Ik zei nog: ‘doe niet zo gek’. En toen was hij dood en was alles kapot.” Ze bedankte Astrid en Sonja Holleeder voor de verklaringen tegen hun broer.

Holleeder wilde niet reageren. Zijn zaak gaat vrijdag verder met nieuwe verhoren van de zussen.