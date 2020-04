Heuvelland vanaf donderdag afgesloten voor dagtoeristen

Het Zuid-Limburgse heuvelland is vanaf donderdag afgesloten voor dagtoeristen. Alleen bestemmingsverkeer mag er nog door, maakte de veiligheidsregio Zuid Limburg woensdag bekend. De afsluiting duurt tot zeker 13 april.

De maatregel is genomen naar aanleiding van de drukte afgelopen zondag. Met de maatregel wil de veiligheidsregio voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen en zodoende het coronavirus verspreiden.

Door de maatregel wordt het gebied tussen de auto(snel)wegen A2 ter hoogte van Meerssen, A79, A76 ter hoogte van Voerendaal/Heerlen en Eijsden afgesloten van 09.00 tot 18.00 uur. Na het paasweekend wordt bekeken of verlenging noodzakelijk is.

Handhavers van onder meer politie, gemeenten, provincie en waterschap controleren de toegangswegen naar het heuvelland op dagtoerisme. Dat kan tot files leiden. Tegen overtreders van de maatregel wordt streng opgetreden, aldus de veiligheidsregio.,

Bezoek aan vrienden en familieleden die in het heuvelland wonen blijft mogelijk. Dat geldt ook voor ander bestemmingsverkeer.

De woonboulevard in Heerlen, winkels, bouwmarkten en tuincentra in Zuid-Limburg blijven met het paasweekend gewoon open. Afgelopen weekend is namelijk gebleken dat iedereen zich er goed aan de regels hield, aldus de veiligheidsregio, die de situatie wel goed in de gaten zegt te blijven houden. Waar nodig worden alsnog maatregelen genomen.