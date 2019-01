Heukelumer Dick van Dijk maakt stadswal weer zichtbaar

In het Gelderse stadje Heukelum werden zaterdag de stadswal en de bijbehorende ophaalbrug officieel ingebruikgenomen. Burgemeester Loes van Ruijven van Lingewaal zette initiatiefnemer Dick van Dijk in het zonnetje. „Een enorme eer.”

Heukelum deed in 2013 mee aan de groencompetitie Entente Florale. Behalve complimenten kreeg het stadje ook kritiek over het onder de grond stoppen van een historische muur uit 1230.

Dick van Dijk (54), directeur van een bouwbedrijf, was het daarmee eens. „Ik ben geboren en getogen in Heukelum, maar woonde een tijdje elders. Toen we net weer in Heukelum woonden, liep ik met mijn vrouw over de Groenewal en vertelde dat daaronder de oude stadsmuur lag. Toen ik uitlegde dat er diverse plannen waren geweest om die muur te herstellen maar dat het nooit was gelukt, zei ze: „Dan kun jij daar toch voor zorgen.” In oktober 2013 stapte ik naar de gemeente met het idee de stadswal te reconstrueren.”

Hoe lag de muur erbij?

„In de jaren 60 van de vorige eeuw was de muur er al slecht aan toe. De jeugd gebruikte de wal als klimwand. Plannen om het metselwerk te restaureren, bleken zo duur dat het gemeentebestuur rond 1970 besloot de wal met een laag grond af te dekken. De muur verdween uit het gezicht en maakte plaats voor een groene wal.

Toen een groep trouwe vrijwilligers en ik een paar jaar geleden grond weggroeven en de muur onderzochten, bleek dat de wal kas verrot was. Restauratie bleek niet meer mogelijk.

Daarop besloten we de muur te visualiseren. Tegen de oude muur hebben we een compleet nieuwe buitenkant gebouwd met de breedte van een steen.”

Hoe verliep het project?

„Het duurde drie jaar voor we konden beginnen. Omwonenden maakten bezwaar, de gemeenteraad stribbelde eerst tegen en later lag netbeheerder Stedin dwars. Ik heb weleens gedacht: „Waar ben ik aan begonnen?” Maar we hebben volgehouden. Op een gegeven moment kon ik niet meer terug.”

Wat is het eindresultaat?

„We hebben over een lengte van 650 meter een prachtige muur –met rondelen en torentjes– gevisualiseerd. De stadsgracht is verbreed en er is een mooie brug bijgekomen. Door de bredere gracht realiseerden we extra een waterberging die de gemeente anders elders had moeten aanleggen. Van het geld dat de gemeente zo bespaarde én een aantal fondsen en subsidies kochten we de materialen. De brug betaalde ik –met mijn bouwbedrijf– uit eigen middelen. Het project kost de gemeenschap niets.”

U bent een tevreden mens?

„Met weinig middelen hebben we iets unieks gerealiseerd. Toen we zaterdag voor het eerst over die brug liepen, zei de burgemeester dat de brug voor altijd met mijn naam verbonden is. Ik vind dat een enorme eer. Maar we hebben het vooral met elkaar gerealiseerd.”