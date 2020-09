Het wordt weer iets drukker in de verpleeghuizen

Het aantal mensen dat in een verpleeghuis woont, begint weer te stijgen. Begin augustus waren ongeveer 3900 bedden leeg. Op het hoogtepunt van de uitbraak telden de verpleeghuizen zo’n 5500 onbezette plekken, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vooral in het zuiden stijgt de bezetting in de verpleeghuizen.

Tijdens de coronacrisis stierven meer mensen dan gebruikelijk. Tussen begin maart en half juli zijn 5502 meer mensen met recht op langdurige zorg overleden dan normaal. Hoeveel van hen aan het coronavirus zijn gestorven, is niet bekend. Tegelijk besloten veel mensen die recht hadden op een plek in een verpleeghuis daar voorlopig van af te zien, onder meer vanwege het bezoekverbod. Zij kozen ervoor voorlopig zelfstandig te blijven wonen.

Doordat deze mensen besloten te wachten met hun verhuizing naar het verpleeghuis, groeiden de wachtlijsten. Nu durven ze het wel aan om te verhuizen en daardoor nemen de wachtlijsten weer iets af.