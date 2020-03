Het wordt eventjes lente

De zon laat zich deze week volop zien en de temperaturen worden erg aangenaam, meldt Weeronline. Woensdag kan het in het zuidoosten 19 graden worden.

Het lenteachtige weer is echter van korte duur. Aan het eind van de week draait de wind naar het noordoosten en komt er vrij koude lucht ons land binnen.

Het hoogtepunt van deze lenteachtige periode is op dinsdag en woensdag. De zon schijnt dan volop en slechts enkele stapelwolken of sluierwolken weten het zonlicht te temperen. Woensdag kan het in het zuidoosten lokaal 19 graden worden. Ook elders in het zuiden en oosten is het heel aangenaam met 17 tot 18 graden.