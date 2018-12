Het weer in 2018: een jaar van extremen

Een bijzonder weerjaar is bijna ten einde. Van zeer zware storm in januari, ijskoud winterweer eind februari, extreme droogte en langdurige hitte in de zomer: alles kwam dit jaar voorbij, meldt Weeronline. De zon was in 2018 alom vertegenwoordigd, met een recordaantal zonuren in De Bilt.

Met gemiddeld over het land 2090 zonuren (tegen 1639 normaal) was dit jaar goed voor een tweede plaats van zonnigste jaren sinds het begin van de metingen. Alleen in 2003 was de zon nog vaker te zien met 2100 zonuren. Juli was met 332 zonuren zelfs de zonnigste maand ooit.

Het is ook het op één na warmste jaar ooit gemeten met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,4 graden. Normaal is dat 10,1 graden. Alleen in 2018 was het met 11,7 graden warmer. Er viel gemiddeld over het land 666 millimeter neerslag, waar in een normaal jaar 847 millimeter wordt gemeten.