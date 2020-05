Het was op veel plaatsen te druk

Het was deze Hemelvaartsdag in Nederland op een aantal plekken echt te druk. Maar op andere plaatsen was best nog ruimte, zo vindt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. Hij waarschuwt dat mensen niet allemaal de van oudsher bekende plekken moeten opzoeken om te recreëren,”dat zal deze zomer echt anders zijn dan toen er nog geen coronacrisis was”.

„Als mensen niet snappen dat ze niet allemaal tegelijk naar dezelfde stranden, plassen en winkelcentra kunnen, dan krijgen we een zomer vol beperkingen”, zo stelt hij. Hij bedoelt dan dat er „net als donderdag steeds plekken worden afgesloten of ontruimd.” Waarnemend voorzitter Johan Remkes van de Veiligheidsregio Haaglanden riep mensen ook op zich aan de maatregelen te houden om verdergaande beperkingen voorkomen „wanneer het straks écht zomer wordt”.

Evengoed moest de politie deze Hemelvaartsdag op meerdere plaatsen ingrijpen. Het was de eerste officiële zomerse dag van het jaar en vanwege het stralende weer trokken veel mensen naar de stranden langs de kust, naar strandjes bij meertjes en plassen en naar de parken in de steden. Het werd op veel plaatsen echt te druk; mensen hielden zich niet aan de afstandsregels die zijn ingesteld wegens het coronavirus. Meerdere toegangswegen werden afgesloten en mensen moesten op last van de politie naar huis.

Aan het einde van de middag werden onder meer stranden en parken ontruimd in Zoetermeer en Groningen. In de ochtend was het al hartstikke druk geweest op de wegen naar de stranden, vooral in Zeeland en Noord-Holland. Op het drukste moment stond er 70 kilometer file. Veel toegangswegen naar de stranden werden in de loop van de dag afgesloten. De diverse gemeenten en veiligheidsregio’s riepen nogmaals op het strand te mijden.

Het Castricum werd afgesloten vanwege de drukte, de stranden van Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandvoort liepen te vol en gemeentes raadden aan niet naar de stranden te komen. De toegangswegen naar Scheveningen werden niet afgesloten, maar het was wel aan de drukke kant. Toch kon de 1,5 meter afstand goed in acht worden genomen. „Ben je van plan om naar het strand te gaan? Houd dan altijd 1.5 meter afstand tot anderen. Vermijd drukke gebieden en keer om indien nodig. Alleen samen krijgen wij corona onder controle”, riep de politie van Scheveningen op. De hasthtag #Scheveningen was de hele dag trending op Twitter.

Verschillende recreatiestranden in Gelderland werden afgesloten omdat beheerder Leisurelands het te druk vond. De Zandenplas bij Nunspeet, het strand Nulde Zuid, Rhederlaag (Giese Kop en Noordoever) bij Zevenaar en De Kuiter Naakstrand bij Bussloo zijn niet meer toegankelijk voor publiek.

Veel parken werden ook te vol. Het Amsterdamse Somerlust, een klein park langs de Amstel, werd rond 15.00 uur volledig ontruimd omdat het er veel te druk was. Er is daar slechts plek voor een paar honderd mensen, maar er waren er veel meer. In Amsterdam waarschuwde de gemeente rond 15.00 uur ook voor drukte in het Vondelpark, op het Marineterrein en bij de Bogortuin. Ook op het Marineterrein werd ingegrepen en alle bezoekers werden verzocht het terrein te verlaten. Op een speciale onlinekaart worden met stippen drukke plaatsen aangegeven.

In Limburg was de toestroom van Duitsers zo groot richting het Designer outlet Center (DOC) in Roermond mensen mondjesmaat moest binnenlaten. Er mochten donderdag niet meer dan 3000 mensen in het DOC rondlopen, en dat aantal was rond 14.30 uur al bereikt. Voor de ingang stonden rijen mensen te wachten tot ze binnen mochten. Toch noemde Antoin Scholten, voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord en burgemeester van Venlo het weliswaar „redelijk druk, maar overzichtelijk”.