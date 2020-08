‘Het was ongekend druk in Den Haag’

Het was dit zomerse weekend ongekend druk in Den Haag. Volgens loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer waren er naar schatting „twee keer zoveel mensen aan de kust als ‘normaal’ op topdrukte-dagen, zoals we die voor het coronatijdperk zagen”.

Daarom werden zondag aan het einde van de ochtend de toegangswegen naar het strand afgesloten. „Een uitzonderlijke maatregel”, aldus de loco-burgemeester. De parkeergarages bij de stranden waren toen al vol. Zo werd een voorkomen dat naar parkeerplekjes zoekende strandgangers in grote aantallen door Haagse wijken reden. Dat gebeurde zaterdag, tot ergernis van veel bewoners, aldus Bredemeijer.

Om de bezoekersstroom op te vangen zette de gemeente zondag 115 extra mensen in, zoals 65 verkeersregelaars. Die schreven sinds donderdag tegen de 600 parkeerboetes uit, zetten 150 keer een wielklem en stuurden wildkampeerders weg. In Scheveningen werd een verkeersregelaar met een ploertendoder tegen het hoofd geslagen.

Bredemeijer zag andere strandgasten dan anders. „Een publiek dat mogelijk nog onvoldoende bekend is met de verraderlijke stromingen van de Noordzee”. De reddingsbrigade had het zondag heel druk en haalde tientallen mensen uit zee. Een man die uit zee was gehaald overleed, ondanks reanimatiepogingen op het Zuiderstrand.