Het was druk in Roermond en Venlo, maar ‘overzichtelijk’

De vooraf gevreesde drukte in de Limburgse plaatsen Roermond en Venlo is deze Hemelvaartsdag uitgebleven. De plaatsen liggen vlak bij de grens met Duitsland en trekken traditioneel veel Duitsers. Het was zowel in het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond als in de binnenstad van Venlo weliswaar redelijk druk, maar „overzichtelijk”, vatte Antoin Scholten, voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord en burgemeester van Venlo, donderdag samen.

Voor de ingang van het DOC ontstonden rijen, omdat er niet meer dan 3000 mensen binnen mochten zijn. Een woordvoerder van de gemeente Roermond noemde dit „onvermijdelijk als er meer mensen komen dan gelijktijdig wenselijk”. Wel zei hij dat „er nog steeds knelpunten en overtredingen zijn”. Volgens hem „niet het gevolg van nalatigheid, maar het heeft alles te maken met de zoektocht die we in onze samenleving samen doormaken”.

Bij Roermond liepen donderdag de wegen rond de Maasplassen vol. De campings waren behoorlijk gevuld, er stonden veel Duitse auto’s op de parkeerplaatsen en in de bermen. Op het water was veel recreatief verkeer van boten en watersurfers. In Venlo werd de drukke Lomstraat afgesloten, maar viel de drukte in het algemeen mee. „Het is goed te doen”, zei burgemeester Scholten donderdagmiddag. „De drukte is niet te vergelijken met voorgaande Hemelvaartsdagen. Een pak van mijn hart.”

Hij waarschuwde dat het ook komende zondag nog druk kan worden. „Alle dagen waarop in Duitsland de winkels dicht zijn, vormen voor ons aandachtspunten. Zondag wordt het dus weer spannend.” De maatregelen blijven daarom zowel in Roermond als in Venlo tot en met zondag gelden.

De gemeente Roermond houdt de komende dagen goed in de gaten hoe mensen de regels naleven. „Het beste resultaat bereiken we alleen als bezoekers hun gezonde verstand blijven gebruiken en zich verantwoordelijk voelen en blijven voelen voor het niet willen verspreiden van het virus”, aldus de woordvoerder van de gemeente Roermond. „Als mensen de regels naleven of, hun bezoek uitstellen tot een rustiger moment, bereiken we met elkaar wat nodig is.”