Het virus is overal; wat is nu wijs?

Hoe voorkom ik besmetting met het coronavirus? Die vraag houdt mensen bezig. Hoe en waar kun je de geheimzinnige nieuwe ziekte al niet oplopen?

Kan de wind het virus in je neus blazen? Van alle vragen die een bezorgde lezer op de RD-redactie afvuurde, sprong deze wel het meest in het oog. Wie vervolgens op Google te rade gaat met trefwoorden als corona en blazen, komt vooral uit op alles wat er aan activiteiten afgeblazen wordt. Dat is wel een beetje ontnuchterend.

„Kan het virus door de spleten van het raam naar binnen dringen? Wat heeft thuisblijven dan eigenlijk voor zin?” wilde de meneer ook nog weten. Een zoektocht op internet leidt niet tot een zinvol antwoord. Wie –kortom– zichzelf zorgwekkende vragen stelt, doet er verstandig aan niet te veel op het wereldwijde web rond te surfen, maar de voorlichting van officiële instanties in de gaten te houden, regelmatig –niet de hele dag– het nieuws tot zich te nemen en verder zijn gezonde verstand te gebruiken. Zonder overigens iets aan de ernst van de situatie af te doen.

Vragen te over, intussen. Hier komen er een paar.

Mogen opa en oma komen eten? Is het verstandig als zij op kleinkinderen passen als vader en moeder aan het werk zijn? Mag je bij je oude buurman de boodschappen bezorgen? Een zieke bezoeken?

Ouderen en mensen met gezondheidsklachten zijn extra kwetsbaar. Daarom is het verstandig voorzichtig te zijn in het contact met deze groepen. Wie koorts heeft, hoest of andere verkoudheidsklachten heeft, moet wegblijven bij ouderen en bij mensen met een zwakke gezondheid.

Meeleven kan ook per telefoon. Boodschappen kun je voor de deur neerzetten met een rekening erbij, waarna buurman het geld overmaakt. Oppassen door opa en oma vormt in deze tijd een extra risico en wordt dus ontraden.

Kan ik besmet worden als ik de wokgroenten uit het supermarktschap pluk? Of de post uit de bus haal? Als ik een winkelwagentje beetpak? Of benzine tank?

Het virus gedijt het best in een lichaam van mens of dier en verspreidt zich dan het gemakkelijkst. Het kan echter ook een aantal uren op voorwerpen overleven, blijkt uit recent onderzoek. Dus wanneer iemand in zijn hand hoest en dan aan een winkelkarretje zit, kan het virus overgaan op de volgende klant die het wagentje aanraakt en even later aan zijn gezicht zit. Na het winkelen en pinnen moet een klant zijn gezicht niet aanraken voordat hij thuis zijn handen heeft gewassen. Kleine kinderen meenemen naar de winkel is niet verstandig, want die raken van alles aan.

In hoeverre het virus in de lucht kan circuleren, is nog niet duidelijk. Het kan, zeggen wetenschappers, maar ze gebruikten bij hun onderzoek een vernevelaar en het is de vraag of dat vergelijkbaar is met hoesten of niesen.

Kan ik eigenlijk nog wel naar buiten nu het virus zich in Nederland zo snel verspreidt?

Boodschappen doen, wandelen, fietsen en eten afhalen, dat kan nog steeds, maar bewaar wel afstand tot anderen.

Afstand houden, is het parool. Maar hoeveel dan?

Anderhalve tot twee meter is een verstandige limiet om jezelf en anderen te beschermen tegen besmetting. Het coronavirus wordt overgedragen als speeksel door hoesten of niesen in de lucht belandt. Ook bij mensen die dat met grote kracht plegen te doen, komen deze druppeltjes zelden verder dan twee meter.

Zou het niet verstandig zijn dat we allemaal een mondkapje gaan dragen?

Simpele, papieren mondkapjes bieden geen bescherming en kunnen ertoe leiden dat we andere voorzorgsmaatregelen veronachtzamen. Ze kunnen wel handig zijn voor mensen die al hoesten: het kapje voorkomt dan dat er druppeltjes in de lucht belanden. Medisch personeel doet er goed aan een professioneel mondkapje te dragen dat volledig sluit rond neus en mond. Ze moeten het wel regelmatig verwisselen.

Moet ik uit voorzorg paracetamol en ibuprofen slikken als ik nog gezond lijk te zijn? En als ik lichte klachten heb?

Gebruik, tenzij een arts het om een andere medische reden nodig acht, geen koortsverlagende middelen zoals paracetamol of ibuprofen. Koorts is een verdedigingsmiddel van het afweersysteem, dus dat kun je beter niet te snel onderdrukken. Een hogere lichaamstemperatuur remt de vermenigvuldiging van virussen. Overigens, als gebruik nodig is: ibuprofen heeft meer bijwerkingen dan paracetamol.