Het Sinterklaasjournaal telt af naar geheime intocht sint

Met nog vijf dagen te gaan voordat Sinterklaas weer voet aan wal zet in ons land, begint maandagavond een nieuwe reeks van het Sinterklaasjournaal. De landelijke intocht van de goedheiligman met Pakjesboot 12 is dit jaar op een geheime plek, omdat er vanwege het coronavirus geen publiek bij mag zijn.

In het Sinterklaasjournaal, dat tot en met 5 december om 18.00 uur is te zien op NPO 3, neemt presentatrice Dieuwertje Blok de jonge kijkers weer mee in de belevenissen van sint en zijn pieten. De verhaallijn is net als andere jaren niet bekend. „Het Sinterklaasjournaal volgt - dat kunnen we wel zeggen - de belevenissen van Sinterklaas en zijn pieten op weg naar Nederland én in aanloop naar pakjesavond”, aldus de NTR eerder in een verklaring.

In het Sinterklaasjournaal van vorig jaar waren er voor het eerst in de geschiedenis van het programma alleen maar roetveegpieten te zien. De NTR is sinds 2014 al bezig het aantal volledig zwart geschminkte pieten af te bouwen.

De intocht is wel gewoon zaterdag op tv te zien. De uitzending begint om 12.00 uur op NPO Zapp/NPO 3. Dit seizoen is de twintigste reeks van het Sinterklaasjournaal. De eerste aflevering werd op 14 november 2001 uitgezonden.